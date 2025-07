Teltow - Die Polizei sucht mit Phantombildern nach zwei Männern, die eine 16-Jährige sexuell belästigt und sie dabei mit einem Handy gefilmt haben sollen. Einer der Männer habe die Jugendliche in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) festgehalten, während der andere sie an mehreren intimen Körperstellen - teils auch unter der Kleidung - berührt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Schließlich sollen sie die 16-Jährige zu Boden geschubst haben und in Richtung S-Bahnhof Teltow gerannt sein.

Nach Angaben der Jugendlichen geschah die Tat am Morgen des 13. April - eine Woche darauf habe sie sich jemandem anvertraut und eine Anzeige erstattet. Die Polizei bittet für ihre Suche nach den mutmaßlichen Tätern nun die Öffentlichkeit um Hinweise: Die Männer sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein, einer trug eine silberfarbene Kette, der andere eine auffällige Mütze einer Luxusmarke.