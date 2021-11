16-Jährige starb durch Stiche - Zwei Verdächtige in U-Haft

In der Nähe eines Flughafens wird die Leiche einer 16-Jährigen gefunden. Schnell ermittelt die Polizei zwei Verdächtige, eine davon noch jünger als das Opfer. Jetzt sind sie in U-Haft.

Memmingen - Weil sie eine 16-Jährige erstochen haben sollen, sitzen eine Jugendliche und ein Mann in Untersuchungshaft. Wegen des dringenden Verdachts „des heimtückischen Mordes“ habe eine Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen dies am Dienstag angeordnet, teilte die Polizei mit.

Die 15-Jährige und der 25 Jahre alte Mann waren am Montag festgenommen worden, nachdem die Leiche des Mädchens in der Nähe des Memminger Flughafens gefunden worden war. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe nun ergeben, dass die 16-Jährige mehrere Stichverletzungen am Oberkörper erlitt und daran starb.

Laut Polizei wurden im Zusammenhang mit der Festnahme des 25-Jährigen zwei Messer gefunden, die als Tatwaffen in Frage kommen könnten. Die beiden Verdächtigen hätten das Opfer gekannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Details wollte er „aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen“ nicht nennen. Auch zum Tathergang und einem möglichen Motiv für die Gewalttat machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Die Eltern des Mädchens hatten sich am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet und gesagt, dass ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen sei. Wenig später wurde die Leiche der Jugendlichen südlich des Memminger Flughafens gefunden.