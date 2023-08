Werdau/Zwickau - In Werdau (Kreis Zwickau) ist ein Mopedfahrer auf ein Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Moped am Mittwochabend auf einer Straße im Ortsteil Langenhessen ein Auto überholen, als dessen 52 Jahre alter Fahrer plötzlich Gas gab. Der Mopedfahrer brach daraufhin den Überholvorgang ab und ordnete sich dicht hinter dem Wagen wieder ein, dessen Fahrer ohne ersichtlichen Grund unvermittelt auf die Bremse trat. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Mopedfahrer.

Gegen beide Fahrer werde ermittelt, hieß es. Gegen den Autofahrer wegen des Verdachts der Nötigung in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung und gegen den Mopedfahrer ebenfalls wegen Nötigung sowie wegen ungenügenden Sicherheitsabstandes.