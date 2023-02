Bad Blankenburg - Ein 16-Jähriger soll sich am vergangenen Samstag in Bad Blankenburg an einem 11-Jährigen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der MDR Thüringen darüber berichtet.

Sowohl Täter als auch Opfer sollen laut Medienbericht in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) leben. Der 16-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.