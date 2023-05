Steinach - Ein 16-Jähriger ist bei Forstarbeiten in Südthüringen ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte. Demnach starb der Jugendliche am Freitag bei Holzfällarbeiten in einem Waldstück bei Steinach (Landkreis Sonneberg). Die genaue Todesursache werde noch ermittelt. Auch sei noch nicht geklärt, in welcher Funktion der junge Mann dort Holzfällarbeiten durchgeführt hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt.