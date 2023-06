Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Winsen - Mit Messerstichen hat ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen in Winsen im Landkreis Harburg schwer verletzt. Der 17-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Jugendlichen hatten sich den Angaben zufolge am Montagnachmittag gestritten. Dann stach der 16-Jährige laut Polizei auf den Oberkörper des 17-Jährigen ein. Der Jüngere wurde vorübergehend festgenommen und anschließend seinen Eltern übergeben. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.