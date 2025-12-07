Polizeibeamte wollen einen 16-Jährigen auf einem Kleinkraftrad kontrollieren. Was dann passiert, haben sie vermutlich nicht erwartet.

Polizeibeamte wollten einen 16-Jährigen auf einem Kleinkraftrad kontrollieren - dieser hielt davon nichts und verletzte beide Polizisten. (Symbolbild)

Bramsche - Ein 16-Jähriger auf einem Kleinkraftrad soll eine Polizeikontrolle im Landkreis Osnabrück ignoriert und zwei Beamte verletzt haben. Am Samstag hätten die Beamten den Jugendlichen auf einem Pendlerparkplatz in Bramsche kontrollieren wollen, er habe die Haltezeichen aber ignoriert und einen Beamten angefahren, teilte die Polizei mit.

Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Einem zweiten Beamten, der helfen wollte, warf der 16-Jährige seine Maschine entgegen und verletzte auch ihn, wie es hieß. Die verletzten Polizisten im Alter von 32 und 34 Jahren fixierten den Jugendlichen, bevor Unterstützung eintraf.

Dann kamen beide Beamte ins Krankenhaus, sie sind vorerst nicht dienstfähig. Die Ermittlungen ergaben, dass das Kleinkraftrad nicht versichert ist, der 16-Jährige hat zudem keine Fahrerlaubnis. Er muss sich nun nach Polizeiangaben wegen „diverser Delikte“ verantworten.