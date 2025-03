In einem Mehrfamilienhaus brennt es. Vier Menschen werden verletzt - eine Jugendliche so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kommt.

Chemnitz - Bei einem Küchenbrand in Chemnitz sind vier Menschen verletzt worden, eine 17-Jährige darunter schwer. Die Jugendliche sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Wie es am Nachmittag zu dem Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam, war zunächst unklar. Auch zu den drei weiteren Verletzten gab es vorerst keine Informationen. Die betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar, das Haus selbst aber schon, wie es hieß.