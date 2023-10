Blankenhain - Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern in Blankenhain (Landkreis Weimarer Land) ist einer von ihnen mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, warteten zwei 17-Jährige in der Nacht zum Dienstag in der Sophienstraße auf einen 18-Jährigen. Beim Aufeinandertreffen seien die drei in Streit geraten.

Die Jugendlichen sollen auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben - einer von ihnen mit einem Schlagstock. Daraufhin habe der 18-Jährige ein Messer gezogen und einem der Angreifer mehrere Stichverletzungen zugefügt.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Er und der Jugendliche mit dem Schlagstock wurden vorläufig festgenommen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kannten sich die drei Männer. Bereits vor dem Vorfall habe es vermutlich einen Streit gegeben. Ob sie sich in der Nacht verabredeten, sei bislang unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.