Unbekannte böllern am Busbahnhof in Osnabrück. Ein Jugendlicher möchte einschreiten und wird verletzt.

17-Jähriger nach Streit am Busbahnhof am Kopf verletzt

Ein Teenager ist in Osnabrück geschlagen und am Kopf verletzt worden. (Symbolbild)

Osnabrück - Ein Jugendlicher ist bei einem Streit am Busbahnhof in Osnabrück geschlagen und verletzt worden. Der 17-Jährige habe eine Männergruppe aufgefordert, mit dem Zünden von Böllern aufzuhören, teilte die Polizei am Mittag mit. Einer der Männer ging anschließend auf den 17-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht. Er stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf.

Die Männergruppe floh anschließend mit einem Auto. Der Verletzte wurde am Freitagabend in einem Krankenhaus behandelt. Von dem Täter fehlt nach Angaben der Ermittler bisher jede Spur.