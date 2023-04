Plauen - Ein 17-Jähriger ist am späten Freitagabend vom Dobenauer Felsen bei Plauen gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der junge Mann alkoholisiert mit Freunden unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach soll er sich von der Gruppe entfernt haben und aufgrund der Dunkelheit den steilen Abhang übersehen haben. Er stürzte mehrere Meter tief und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.