Berlin - Ein 17-jähriger mutmaßlicher Dieb hat nach seiner Festnahme zwei Angestellte der Berliner Polizei attackiert und verletzt. Der Jugendliche stahl in Prenzlauer Berg das Handy eines 41-Jährigen - dieser ortete sein Gerät und übermittelte den Standort der Polizei. Die Beamten fassten daraufhin den 17-Jährigen an der Gotzkowskybrücke in Moabit.

Neben dem Handy des 41-Jährigen fanden sie bei dem Jugendlichen noch ein weiteres Mobiltelefon, dass dieser einem 26-Jährigen an einer Tramhaltestelle gestohlen haben soll. Das Opfer gab an, den Dieb noch verfolgt zu haben, bis dieser ihm Reizgas ins Gesicht sprühte. Der 26-Jährige erlitt eine starke Augenreizung und musste von Sanitätern versorgt werden.

Die Polizei brachte den 17-Jährigen in eine Gefangenensammelstelle, wo er einem Angestellten der Berliner Polizei unvermittelt ins Gesicht schlug und diesen an der Nase verletzte. Danach verletzte er einen weiteren Angestellten am Finger. Dem 17-Jährigen drohen nun diverse Ermittlungsverfahren.