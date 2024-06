Schild am Thüringer Landtag.

Erfurt - Zur Thüringer Landtagswahl in zwei Monaten sind 17 Landeslisten eingereicht worden. Das teilte Landeswahlleiter Holger Poppenhäger am Donnerstagabend in Erfurt nach Ablauf der Anmeldefrist mit.

Unter den angemeldeten Parteien sind neben den im Landtag vertretenen politischen Kräften auch Neulinge und kleinere Parteien wie das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Tierschutzpartei oder die Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Über die Teilnahme an der Landtagswahl 2024 im Freistaat entscheidet der Landeswahlausschuss am 5. Juli in öffentlicher Sitzung.

Zur Landtagswahl 2019 hatten laut Mitteilung insgesamt 18 Parteien ihre Landeslisten eingereicht, die allesamt zugelassen wurden.