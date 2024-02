17- und 18-Jähriger nach Einbruch in Geschäft festgenommen

Berlin - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag nach einem Einbruch einen 17- und einen 18-Jährigen in Berlin-Pankow festgenommen. Mehrere Zeugen - darunter ein Polizist, der nicht im Dienst war - hatten vier Menschen bei dem Einbruch beobachtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie hatten sich demnach gewaltsam Zutritt zum Geschäft eines Telefonanbieters verschafft und waren danach mit der Beute zu einem Auto gerannt.

Die Polizei stoppte das Fahrzeug an einer Auffahrt zur A114, hieß es. Drei Männer flüchteten den Angaben zufolge unerkannt aus dem Wagen. Zwei weitere Tatverdächtige, darunter der Fahrer, blieben im Fahrzeug und wurden festgenommen. Die Beamten fanden diverses Diebesgut im Auto. Nach polizeilichen Maßnahmen kamen der 17- und 18-Jährige wieder frei.