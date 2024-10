In den Verwaltungen von Landkreisen, Städten und Gemeinden gibt es Nachholbedarf in Sachen Cybersicherheit. Das Land unterstützt das und startet ein Pilotprojekt. Es geht um Daten und Vertrauen.

Das Land Sachsen-Anhalt will die IT- und Informationssicherheit in den Kommunen erhöhen. Es gibt Geld für ein Pilotprojekt.

Magdeburg - Vor dem Hintergrund zunehmender Cyberattacken und einer sich ausweitenden Digitalisierung der Verwaltung unterstützt das Land die Kommunen bei der Informationssicherheit. Für das nun gestartete Pilotprojekt „SicherKommunal in Sachsen-Anhalt“ stehen 170.000 Euro bereit, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mitteilte. Digitale Services für Bürger und Unternehmen müssten verlässlich sein, ebenso die Sicherheit aller gespeicherten Daten, hieß es. Für das Pilotprojekt arbeitet das Land den Angaben zufolge unter anderem mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und einem spezialisierten IT-Dienstleister zusammen.

Nach der Erhebung des Ist-Zustands der Cybersicherheit mit Hilfe eines Fragenkatalogs würde ein priorisierter Maßnahmenkatalog für die Kommune erstellt. Das Projekt startet laut Ministerium in der Stadt Halberstadt, dem Salzlandkreis und in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in der Altmark. „Mit diesem Pilotprojekt schaffen wir Blaupausen, die mit möglichst geringem Aufwand auf die Bedarfe anderer Kommunen angepasst werden können“, sagte Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP). So kann mit passenden Maßnahmen das Sicherheitsniveau im IT-Bereich erhöht werden, wie es hieß.