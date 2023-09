Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Ganderkesee - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg ist am Mittwochmorgen eine 18-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Autofahrerin missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines Lkw, der dann gegen ihren Wagen prallte, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Rund 40 Einsatzkräfte waren daran beteiligt, sie zu befreien. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde den Angaben nach leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße, auf der sich der Unfall ereignete, ist voraussichtlich bis Mittag gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.