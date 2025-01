Bremen - Ein junger Autofahrer ist durch das Fahrerfenster mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der 18-Jährige flüchtete nach der Tat mit dem Wagen, bis er wegen der Schwere seiner Verletzungen frontal gegen eine Hauswand prallte. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Tat ereignete sich bereits am frühen Freitagabend in Bremen-Mahndorf. Der Schwerverletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er notoperiert. Zu den Umständen des Tatablaufs wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nichts sagen. Die Mordkommission übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Sie sucht nach Zeugen.