Dötlingen - Während der Jagd nach Krähen ist ein 18-Jähriger in Dötlingen im Landkreis Oldenburg tödlich verletzt worden. Der junge Mann habe gemeinsam mit einem Gleichaltrigen am Samstagmorgen im Ortsteil Ostrittrum Jagd auf die Vögel gemacht. Beide besaßen eine Jagdberechtigung, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet der eine in das Schussfeld seines Bekannten, wurde getroffen und tödlich verletzt. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und die benutzten Waffen sichergestellt. Nach bisherigem Stand deute alles auf einen tragischen Jagdunfall hin, hieß es.