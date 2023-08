Niederorschel - Bei einem gewalttätigen Streit ist ein 18 Jahre alter Mann in Niederorschel (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt worden. Zwei derzeit unbekannte Männer im jugendlichen Alter sollen mit dem Opfer in Streit geraten sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich nahm einer der jungen Männer einen unbekannten Gegenstand, mit dem er auf den 18-Jährigen eingestochen haben und ihn am Kopf und am Oberkörper verletzt haben soll. Der 18-Jährige wurde danach am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen seien derzeit auf der Flucht, das Motiv unklar.