Neuenkirchen-Vörden - Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ums Leben gekommen. Der 18-Jährige war am Sonntagmorgen von der Straße abgekommen und fuhr dann gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall wurde er eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geholt werden. Der 18-Jährige war bereits tot, als die Einsatzkräfte ihn befreiten.