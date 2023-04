Berlin - Bei einer Auseinandersetzung von jungen Leuten ist in Berlin-Charlottenburg ein 18-Jähriger mit einem Messer am Kopf schwer verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Kurzzeitig habe der Mann in Lebensgefahr geschwebt, hieß es. Nach bisherige Erkenntnissen hatte er sich von einem weiteren 18-Jährigen begleitet am Freitagmittag am Fritz-Barth-Platz mit einem Bekannten getroffen, der mit drei weiteren Männern erschien. Angeblich sollte ein Streit beigelegt werden. Doch während des Gesprächs soll der Bekannte plötzlich ein Messer gezückt und dem 18-Jährigen, der von den Männern festgehalten wurde, dessen Smartphone entrissen und ihm eine Verletzung an der Schläfe zugefügt haben. Zudem schlug angeblich ein weiterer Verdächtiger aus der Gruppe zwei Mal mit der Faust auf ihn ein.

Der stark blutende Verletzte schleppte sich in eine nahe Schule, wo eine Mitarbeiterin die Rettungskräfte und die Polizei rief. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.