18-Jähriger in Gesundbrunnen mit Messer attackiert

Ein 18-Jähriger wurde in Gesundbrunnen durch Messerstiche verletzt. (Illustration)

Berlin - Ein 18-Jähriger ist bei einer Messerattacke in Berlin-Gesundbrunnen verletzt worden. Er kam mit Stichverletzungen an der Brust sowie am Rücken und Gesäß ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Nach Angaben von Zeugen sollen zwei Unbekannte - ein Mann und eine Frau - ihn umstellt haben, als er auf dem Weg zur U-Bahn Osloer Straße war. Der Mann habe dann auf den 18-Jährigen eingestochen. Dann sei das Duo weggerannt. Warum es den Heranwachsenden angegriffen hat, war unklar.