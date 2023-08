Berlin - Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat sich in Berlin-Tiergarten ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert. Die Beamten versuchten in der Nacht zu Montag, den jungen Mann auf der Potsdamer Straße bei einer Verkehrskontrolle zu stoppen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer den Angaben zufolge seinen Wagen unvermittelt und raste das Schöneberger Ufer in Richtung Gitschiner Straße entlang. An der Kreuzung Waterloo-Ufer/Zossener Straße verlor der 18-Jährige demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte damit gegen einen Baum. Er versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, wurde jedoch von den Polizisten gestoppt und festgenommen.

Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am Kopf, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Beamten fanden in seinem Wagen Drogen sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie außerdem fest, dass der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Ermittlungen dauerten an.