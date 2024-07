Fürstenau - Ein junger Autofahrer ist mit seinem Wagen in Fürstenau im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 18-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort prallte das Auto frontal gegen einen Baum und wurde auf einen tiefergelegenen Radweg geschleudert. Der Mann wurde durch den Aufprall in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht in einem Krankenhaus starb. Wie es zu dem Unfall kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.