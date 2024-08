Aschaffenburg - Auf einem Waldweg im Spessart ist ein 18-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt wegen eines Tötungsdelikts und nahm am Sonntag zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mitteilten, fanden Passanten die Leiche am Samstagmorgen auf einem Forstweg zwischen Altenbuch und Breitenbrunn (Landkreis Miltenberg). Wie sich herausstellte, handelt es sich um einen Afghanen, der sich zuletzt in Niedersachsen im Landkreis Hameln-Pyrmont aufgehalten hatte. Bei der Obduktion des Leichnams wurden äußere Verletzungen festgestellt. „Deren Entstehung, ebenso wie der Zeitpunkt und die Umstände des Todes sind nun Gegenstand der Ermittlungen.“

Im Zuge der Ermittlungen seien dann zwei Personen aus dem Landkreis Miltenberg vorläufig festgenommen worden. „Wie diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der weiterhin mit Hochdruck geführten Ermittlungen.“

Der Wald nahe einer Kreisstraße wurde von Einsatzkräften und Diensthunden nach Spuren abgesucht, auch eine Drohne war im Einsatz. Ein Staatsanwalt und eine Rechtsmedizinerin waren am Fundort der Leiche. Die Ermittler führten am Wochenende eine Vielzahl an Befragungen durch.