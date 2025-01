Der junge Mann am Steuer hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht versichert, die Nummernschilder gestohlen und Rauschgift war auch im Spiel. Das alles stellte sich nach einer Verfolgung heraus.

Berlin - Ein 18-jähriger Mann unter Drogeneinfluss hat sich zusammen mit ebenfalls jungen Begleitern in einem Auto mit gestohlenen Nummernschildern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Im Stadtteil Biesdorf in Berlin-Marzahn fiel der junge Mann am Dienstagabend der Polizei auf, floh aber vor einer möglichen Kontrolle mit dem Wagen. Trotz des mit Blaulicht folgenden Polizeiautos raste der 18-Jährige rücksichtslos über mehrere Kreuzungen und zwang andere Autos zu Bremsmanövern.

Erst auf einem Parkplatz konnten Polizisten den Fahrer festnehmen, weil er dort von einem ausparkenden Auto blockiert wurde. Im Auto saßen drei 16 bis 18 Jahre alte Mitfahrer. Der 18-Jährige gestand zudem, keinen Führerschein und das Auto nicht versichert zu haben. Ihm werden nun ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Führerschein und unter Drogen sowie diverse Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen.