Berlin - Mit einer Schreckschusswaffe soll in der Nacht zum Samstag in Berlin-Neukölln ein 18-Jähriger einen anderen Jugendlichen verletzt haben. Der 17-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige wurde festgenommen, als die Beamten mit richterlichem Beschluss dessen Wohnung durchsuchten. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde beschlagnahmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Jugendlichen am frühen Morgen auf dem Gehweg der Hermannstraße in Streit geraten. Der 18-Jährige soll die Waffe gezogen, seinem Gegenüber an den Kopf gehalten und abgedrückt haben. Danach floh er.

Dennoch gelang es den Beamten, die Identität und den Wohnort des Verdächtigen herauszufinden. Er wurde nach einer Blutentnahme aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.