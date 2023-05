Halle - Rund 185.000 Menschen in Sachsen-Anhalt haben eine jüngere Einwanderungsgeschichte. Etwa 158.000 Menschen in Sachsen-Anhalt seien seit 1950 selbst eingewandert, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Weitere 27.000 wurden in Deutschland geboren, beide Elternteile waren allerdings seit 1950 aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen.