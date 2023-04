Klötze - Im Fall einer seit über fünf Wochen vermissen 19-Jährigen aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel, die vermutlich Opfer eines Verbrechens geworden ist, haben die Ermittler weiter keine heiße Spur. Es gingen noch immer Hinweise bei der Polizei ein, bislang habe aber keiner in Richtung Aufklärung geführt, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Stendal. Die Ermittler setzten weiter auf Tipps von Zeugen.

Es gebe weiterhin kein Geständnis des 42 Jahre alten Tatverdächtigen, gegen den wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt wird. Wo sich die 19-Jährige befindet, ist weiter unklar - obwohl umfangreich nach ihr gesucht wurde. Die Ermittlungen laufen weiter. Die Polizei hat ein Telefon geschaltet für Hinweise unter 03931 682 292.

Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am Samstag, dem 4. März, letztmalig in Klötze gesehen worden sein. Die Frau ist 1,55 Meter groß, hat braune Haare und trägt eine Brille.