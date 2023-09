Erfurt - Ein bislang unbekannter Mann hat einen 19-Jährigen in der Erfurter Innenstadt mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und ihn aufgefordert, seinen Zigarettenstummel zu entsorgen. Der junge Mann hatte in der Nacht zum Sonntag seinen Zigarettenstummel auf den Gehweg geworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unbekannte machte ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Als der 19-Jährige der Aufforderung, die Zigarette ordnungsgemäß zu entsorgen, nicht nachkam, soll der Mann einen waffenähnlichen Gegenstand gezogen haben und sein Gegenüber damit bedroht haben. Erst als der Stummel entsorgt war, konnte der 19-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die Polizei ermittelt.