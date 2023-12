Bremervörde - Eine 19-jährige Autofahrerin ist bei Bremervörde mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Dem Bericht nach war die 19-Jährige am späten Sonntagabend auf der Landstraße 123 zwischen den Ortschaften Hesedorf und Essel aus noch ungeklärter Ursache von der regennassen Straße abgekommen.