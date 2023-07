Neuruppin - Ein 19-Jähriger hat in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) Polizisten mit zwei ausgezogenen Teleskopschlagstöcken bedroht. Die Beamten suchten in der Nacht zu Donnerstag die Wohnung des Mannes auf, nachdem dieser einige Stunden zuvor einen Gleichaltrigen mit einem Schlagstock und einem Messer bedroht hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige konnte entwaffnet und überwältigt werden. In seiner Wohnung wurden das Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Der Mann kam vorübergehend in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen Bedrohung, Widerstandes sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz.