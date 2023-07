Neuensalz - Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß in Neuensalz im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Eine 69-Jährige sei aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Daraufhin sei sie mit ihrem Fahrzeug mit dem Auto des 19-Jährigen zusammengeprallt. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 69-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall am Freitagabend im Ortsteil Thoßfell leicht verletzt.