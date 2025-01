In Aue-Bad Schlema streiten mehrere Personen, ein 19-Jähriger wird dabei im Gesicht verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Aue-Bad Schlema - Bei einem Streit in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) ist ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann erlitt eine etwa 20 Zentimeter lange Schnittverletzung im Gesicht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Demnach seien mehrere Personen aus unbekannter Ursache am Nachmittag im Bereich des Postplatzes in eine Auseinandersetzung geraten. Der verletzte 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen, Lebensgefahr bestehe nicht.

Vier weitere Beteiligte konnten von der Polizei gestellt werden. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren wurden in Folge vorläufig festgenommen, sie befinden sich jedoch bereits wieder auf freiem Fuß.