Buxtehude - Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 19-Jähriger in Buxtehude (Landkreis Stade) mit seinem Auto einen Unfall gehabt. Die zu schnelle Fahrweise des jungen Mannes war am Donnerstagabend einer Streife aufgefallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten den Mann wenig später zum Anhalten aufforderten, beschleunigte der Fahrer stattdessen, bog ohne zu blinken an einer roten Ampel ab und fuhr davon, wie es hieß. Bei einem weiteren Abbiegeversuch verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Auto und prallte damit gegen eine steinerne Beetkante. Er kam noch bis zu einem nahegelegenen Parkstreifen und flüchtete von dort aus zu Fuß weiter.

Während die Beamten sich um die Aufnahme des Unfalls kümmerten, kehrte der 19-Jährige schließlich laut Mitteilung zurück und stellte sich. Nach Angaben der Polizei wurde im Gespräch deutlich, dass der junge Mann keinen Führerschein besaß und den Wagen ohne Wissen des Halters genutzt hatte. Durch seine Fahrweise sei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden. Gegen den 19-Jährigen werde unter anderem wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei bat Menschen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.