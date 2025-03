In der Nacht fällt in Berlin-Schöneberg ein Schuss - ein junger Mann wird verletzt. Einiges ist noch unklar.

19-Jähriger nach Schuss in Schöneberg notoperiert

Berlin - Ein 19-jähriger Mann ist in Berlin durch den Schuss einer Waffe schwer verletzt worden. Er musste den Angaben der Polizei zufolge im Krankenhaus notoperiert werden. Der Verletzte war demnach in der Nacht auf Mittwoch in Schöneberg unterwegs, als ein Unbekannter ihm mutmaßlich durch seine Hüfte und seinen Rücken schoss.

Einsatzkräfte hätten den Verletzten vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Er solle sich nicht in Lebensgefahr befinden. Anfänglich war lediglich von leichten Verletzungen die Rede.

Der Täter sei ersten Informationen der Polizei nach auf der Flucht. Die Hintergründe zur Tat seien unklar, hieß es. Am Tatort hätten Polizisten ein Projektil und eine Hülse als Beweismittel gesichert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.