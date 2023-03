Potsdam - In Senftenberg sind binnen weniger Stunden und an nahe gelegenen Tatorten zwei Mal Schüsse gefallen: Am Dienstagnachmittag wurde ein Angreifer durch Schüsse von Polizeibeamten getötet und am Abend auf offener Straße ein 19-Jähriger bei einem Streit durch einen Schuss in den Oberschenkel verletzt. Beide Fälle hängen aber nicht zusammen, wie Ermittler am Mittwoch betonten.

Am Dienstagabend habe es auf einer Straße in Senftenberg eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gegeben, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dabei habe der 19-Jährige eine Schusswunde am Bein erlitten. Der junge Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen nach den weiteren Beteiligten des Streits und dem Schützen liefen, so der Sprecher. Nach Informationen der dpa wurden mehrere Schüsse abgegeben. Kriminaltechniker sicherten Spuren und befragten am Mittwoch Zeugen der Tat.

Dieser Vorfall habe aber nichts mit den tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen Angreifer am selben Tag in Senftenberg zu tun, betonten der Polizeisprecher und die Sprecherin der Cottbuser Staatsanwaltschaft, Nicole Walter. Am Dienstagnachmittag waren in einem Plattenbau, nur wenige Straßen von dem zweiten Tatort entfernt, Beamte bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus von einem Mann mit einem axtähnlichen Gegenstand angegriffen worden. Daraufhin hätten die Polizisten ihre Dienstwaffen eingesetzt, berichtete die Polizeidirektion Süd. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsversuche starb der Mann an seinen Verletzungen.

Weitere Einzelheiten zur Identität und zum möglichen Motiv des Mannes wollte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Cottbus auch am Mittwoch nicht bekanntgeben. „Die Ermittlungen laufen“, sagte Sprecherin Walter knapp.