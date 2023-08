Engden - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Engden im Landkreis Grafschaft Bentheim ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Freitag in einem Auto auf der Nordhorner Straße unterwegs gewesen und habe nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe er ein entgegenkommendes Auto übersehen und es sei zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Der 34-jährige Fahrer des entgegen kommmenden Wagens verletzte sich dabei leicht, der 19-Jährige wurde schwer verletzt.