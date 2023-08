Erfurt - Ein 19 Jahre alter Mann soll am frühen Sonntagmorgen in Erfurt-Daberstedt seinen sechs Monate alten Hund misshandelt haben. Zeugen hatten die Polizei wegen des Wimmerns und Jaulens vom Hund alarmiert, wie die Polizei Erfurt am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte seinen Beagle demnach laut Zeugen auf offener Straße mehrfach getreten. Der Hund blieb den Angaben zufolge augenscheinlich unverletzt und kam in ein Tierheim. Die Beamten ermitteln nun gegen den Hundehalter wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.