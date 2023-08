Osnabrück - Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in Osnabrück in mehrere geparkte Fahrzeuge gebraust und hat einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer war bereits in der Nacht zum Mittwoch in einer Tempo-30-Zone vermutlich viel zu schnell unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann krachte er mit seinem Wagen in eine Gruppe geparkter Autos, insgesamt sechs Fahrzeuge wurden teils stark beschädigt.

Die Polizei stellte das Auto des jungen Mannes sicher. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des verbotenen Autorennens eröffnet. Die Ermittler suchen nun Zeugen.