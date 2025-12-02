Die Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl wurde millionenfach gestreamt und deutschlandweit diskutiert. Der Radiosender 1Live ehrt nun die Regisseure für ihren nachhallenden Film.

Bielefeld - Die Filmemacher der viel diskutierten Netflix-Doku über Gangster-Rapper Haftbefehl werden mit dem Sonderpreis der 1Live Krone ausgezeichnet. Den Regisseuren Juan Moreno und Sinan Sevinç sei es mit ihrer Biografie „Babo - die Haftbefehl Story“ auf beeindruckende Weise gelungen, bundesweit Debatten von gesellschaftlicher Relevanz anzustoßen, begründete die 1Live-Redaktion ihre Entscheidung. Die beiden hätten gezeigt, wie ein einzelnes Werk Debatten anstoßen könne, die kulturell, sozial und politisch nachhallen.

Der Dokumentarfilm kam bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung Ende Oktober auf Millionen Views und schoss auf Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er spannt einen Bogen vom kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker, der bürgerlich Aykut Anhan heißt, bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen.

Wenn Popkultur gesellschaftliche Debatten auslöst

Dabei habe die Doku zugleich Schulhöfe, Ausbildungsplätze, Alltagsgespräche, Politik und Feuilletons erreicht, hob der WDR in seiner Mitteilung hervor. Gelobt wird darin auch die „erzählerische Kraft“ der Dokumentation, die Themen wie den Umgang mit Kokain, die Verantwortung von Umfeld und Branche, die Rolle von Partnerschaften unter extremen Belastungen und die Frage nach Grenzen von Profitorientierung in den Fokus rücke. „Dieses Format beweist auf beeindruckende Weise, welche Kraft Popkultur hat“, so 1Live-Chefin Schiwa Schlei. Gesellschaftliche Diskussionen in solcher Breite auszulösen gelinge nur selten.

Moreno und Sevinç widmen Preis ihrem Protagonisten

Die Anerkennung freue sie, ließen die beiden Regisseure mitteilen. Ihr größter Dank gebühre dabei Aykut Anhan, dessen Biografie sie in der Dokumentation nachzeichnen: „Seine Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und sein Mut, sich vollständig zu öffnen, haben diesen Film getragen. Dieser Preis gehört ebenso ihm“, sagten Moreno und Sevinç laut Mitteilung.

Die Verleihung findet an diesem Donnerstag in Bielefeld statt, wobei die Preisträger in den meisten anderen Kategorien vorab von der Hörerschaft bestimmt werden. Zu den rund 50 nominierten Musikacts in insgesamt neun Publikumskategorien zählen etwa Ski Aggu, Nina Chuba, Apache 207 oder Ayliva.

Der WDR nennt die 1Live-Krone Deutschlands größten Musikpreis. Die Verleihungsparty im Bielefelder Lokschuppen wird live im WDR-Fernsehen, Radio und online übertragen.