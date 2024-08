Cottbus - Der FC Energie Cottbus feiert dank eines umjubelten Treffers in der Nachspielzeit seinen ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga. Im Aufsteiger-Duell gegen Alemannia Aachen setzten sich die Lausitzer mit 2:1 (1:0) durch. Henry Rorig hatte Energie Cottbus in der 19. Minute in Führung geschossen. Vor 9.218 Zuschauern im Leag Energie Stadion traf Anton Heinz zum 1:1 für Aachen (52). In der 95. Minute erzielte Axel Borgmann den Siegtreffer.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Duell. Das Aachener Spiel war zwar gefällig, Energie hatte in Halbzeit eins aber zunächst die besseren Chancen. Nach dem Tor durch Rorig, der mit einem tollen Distanzschuss erfolgreich war, hätte Timmy Thiele in der 39. Minute den Vorsprung ausbauen können. Kurz vor der Pause traf Kevin Goden für Aachen den Pfosten.

Die Gäste erhöhten nach der Pause das Tempo und kamen zum Ausgleich. In der Folgezeit hätten beide Teams das Spiel für sich entscheiden können. In der Schlussphase war Cottbus das aktivere Team und belohnte sich mit dem Treffer durch Borgmann. Für den Kapitän war es erst der zweite Kurzeinsatz nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2023.

Am Donnerstag hatte Energie Cottbus in Lucas Copado einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Copado – dessen Vater Francisco früher in der Bundesliga gespielt hat – und wurde im Nachwuchs von Bayern München ausgebildet. Er kam in der 2. Halbzeit zu seinem ersten Einsatz für Energie.