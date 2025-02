Berlin - In Berlin sind am Sonntag rund 2,4 Millionen Menschen zur Bundestagswahl aufgerufen. 2.200 Wahllokale haben von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 18 Parteien treten mit einer eigenen Landesliste an, sechs weniger als 2021. Außerdem stehen in den zwölf Berliner Wahlkreisen Direktkandidaten zur Wahl. Etwa 36.600 Wahlhelfer sollen für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Stimmabgabe und der anschließenden Auszählung sorgen.

Der Wahltag ist in Berlin bereits der fünfte binnen dreieinhalb Jahren. Bei der Bundestagswahl 2021 und der gleichzeitigen Wahl zum Landesparlament hatte es in Berlin zahlreiche schwerwiegende Pannen gegeben. Die Abgeordnetenhauswahl musste deshalb 2023 komplett, die Bundestagswahl ein Jahr später, in einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke wiederholt werden. Im Juni 2024 gab es auch noch die Europawahl.