Sömmerda - Einbrecher haben auf einem Firmengelände in Sömmerda einen Schaden von 20.000 Euro angerichtet. Die Täter zerschnitten in der Nacht zu Montag den Zaun und schlugen die Scheiben mehrerer Transporter ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach besteht der Verdacht, dass die Einbrecher etwas aus den Fahrzeugen stehlen wollten. Unklar war zunächst, ob ihnen das gelang. Die Polizei ermittelt.