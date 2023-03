Kamenz - Die Menschen in rund 20.000 Haushalten in Sachsen werden in diesem Jahr vom Statistischen Landesamt zu Themen wie der Größe ihres Haushaltes oder ihrer Erwerbstätigkeit befragt. Anlass ist der jährliche Mikrozensus, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Dabei werden ein Prozent der Bevölkerung stellvertretend für alle befragt. Die betroffenen Haushalte werden per Zufallsverfahren ausgewählt. Die Befragung findet dann telefonisch oder persönlich vor Ort statt, alternativ kann ein Fragebogen online oder auf Papier ausgefüllt werden.