20 Haftbefehle in Dessau-Roßlau vollstreckt

Dessau-Roßlau - Die Polizei hat in Dessau-Roßlau insgesamt 20 Haftbefehle gegen 14 Menschen vollstreckt. Solche Aktionen wie am Dienstag seien nicht die Regel, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch und sprach von einem Erfolg. Die Haftbefehle stehen demnach nicht im Zusammenhang miteinander. Bei den Delikten ging es unter anderem um Diebstahl, Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Sechs der Festgenommenen wurden den Angaben zufolge am Dienstag in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafen konnten die anderen Betroffenen nach Polizeiangaben einer Haftstrafe entgehen.