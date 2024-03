Kakenstorf - Ein Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Kakenstorf im Landkreis Harburg um Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am Sonntagmorgen mit seinem Wagen aus bisher unbekannten Umständen gegen eine Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend überschlug sich das Auto. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Andere Personen waren den Angaben nach nicht am Unfall beteiligt.