Bad Schmiedeberg - Ein 20-Jähriger ist bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zersägte der Mann am Samstag einen am Boden liegenden Stamm, als ein in der Nähe gefällter Baum auf ihn stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge traf der Baum, der von zwei Männer gefällt wurde, gegen einen in der Nähe stehenden Baum, wodurch sich die Fallrichtung änderte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.