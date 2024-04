Spätabends fallen in der Kleinstadt Rinteln Schüsse. Ein 20-Jähriger wird so schwer verletzt, dass er nun in einer Klinik stirbt. Eine Mordkommission ermittelt.

Rinteln - Nach Schüssen auf einen 20-Jährigen im niedersächsischen Rinteln ist der Mann in einem Krankenhaus an seinen Schussverletzungen gestorben. Die Polizei Nienburg/Schaumburg richtete eine Mordkommission ein, wie die Beamten am Montag mitteilten. Weitere Angaben wollten die Ermittler mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Die Hintergründe der Schüsse sind bislang unklar. Der 20-Jährige war am vergangenen Mittwoch spätabends in Rinteln südöstlich von Minden durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er laut der Polizei am Wochenende. Eine große Fahndungsaktion blieb ohne Erfolg.