Dresden - Zwei Männer sollen 20 Syrer in einem Transporter illegal nach Deutschland gebracht haben. Ein Bürger habe der Polizei am Samstag einen entsprechenden Hinweis gegeben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Im Dresdner Norden nahmen die Beamten Fahrer und Beifahrer des Transporters fest. Gegen die 17 und 61 Jahre alten Männer seien Haftbefehle erlassen worden. Bei den Syrern handele sich um 20 Männer im Alter von 14 bis 46 Jahren. Sie seien in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden.